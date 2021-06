Ford : recrutement d'un responsable de chez Renault

Ford annonce la nomination de Franck Louis-Victor en tant que vice-président responsable de la division chargée des activités émergentes (new business platform) à compter du 1er juillet. Le constructeur souhaite en effet accélérer le développement de technologies de rupture.



Franck Louis-Victor sera responsable de l'élaboration et de l'exécution d'un plan stratégique complet, englobant aussi bien le portefeuille existant que les domaines émergents comme les véhicules autonomes, les services de mobilité ou encore l'incubateur Ford X.



Actuellement responsable 'New Medias & Services Innovations' chez Renault Franck Louis-Victor a aussi dirigé l'initiative Connected Vehicles Cloud and Services pour l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi pendant près de trois ans à partir de 2016.





