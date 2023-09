Ford : partenariat avec le Festival de Deauville

Ford France annonce son partenariat avec le 49ème Festival du Cinéma Américain de Deauville, qui se tiendra du 1er au 10 septembre prochain.



'La célèbre Mustang, présente dans plus de 500 films et des centaines d'émissions de télévision depuis 1964, accompagnera le plus prestigieux des festivals de films américains en France'.



Ford France va ainsi célébrer le cinéma tout en offrant aux festivaliers une expérience de mobilité électrique innovante avec les impressionnants Ford Mustang Mach-E GT, déployées spécialement pour l'occasion.



' Les origines américaines de notre marque et les liens étroits qui nous unissent au cinéma font de Ford la marque la plus pertinente pour accompagner le Festival du Cinéma Américain de Deauville dans cette célébration du cinéma ', déclare Louis Carl, Président Ford France.



