Ford : perte nette de 3.1 Mds$ au 1er trimestre

Ford publie un chiffre d'affaires de 34.5 Mds$ au titre du 1er trimestre 2022, soit un recul de 5% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le constructeur indique que la demande pour sa nouvelle gamme de véhicules au cours du trimestre a été tempérée par les problèmes persistants sur la chaîne d'approvisionnement.



Dans ce contexte, le constructeur enregistre un EBIT ajusté de 2.3 Mds$, en net recul par rapport au 1er trimestre 2021 (3.9 Mds$).



Ford enregistre finalement une perte nette de 3.1 Mds$, notamment attribuable à l'investissement dans Rivian, précise le constructeur. L'an dernier à la même période, Ford enregistrait une bénéfice net de 3.3 Mds$...

Le BPA ressort ainsi à -0.78 dollar, contre +0.81 dollar un an plus tôt.



En revanche, le BPA ajusté ressort à 0.38$, mais pratiquement divisé par deux en l'espace de douze mois (il était de 0.7$ au 1er trimestre 2021).



Pour l'exercice 2022, Ford anticipe un EBIT ajusté compris entre 11.5 et 12.5 Mds$ et estime que la disponibilité des semi-conducteurs devrait s'améliorer lors du second semestre. Le constructeur table d'ailleurs sur une hausse de ses ventes (en volume) de 10 à 15% par rapport à 2021.





