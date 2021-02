Ford : premier constructeur US à rejoindre l'IRMA

Ford annonce être devenu le premier constructeur automobile américain à rejoindre l'Initiative for Responsible Mining Assurance - ou IRMA - qui vise à promouvoir et développer une exploitation minière socialement et écologiquement plus responsable.



Le constructeur va ainsi à s'approvisionner en matières premières de manière responsable pour tous ses véhiculesà l'échelle mondiale, assure-t-il, une initiative forte alors que la dépendance de l'entreprise à l'égard des matières extraites est amenée à augmenter, notamment en raison du développement des véhicules électriques et des nouveaux besoins générés par la production de batteries.



Si de nombreux matériaux sont extraits dans des régions du monde désignées comme zones de conflit et à haut risque, l'IRMA s'efforce de faire progresser les pratiques minières responsables, en fournissant une vérification et une certification par des tiers selon des critères environnementaux et sociaux complets pour tous les matériaux extraits.





