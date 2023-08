Ford : prépare une mise à jour de sécurité

Ford annonce qu'un fournisseur lui a appris qu'un chercheur en sécurité avait découvert une vulnérabilité dans le système d'info-divertissement SYNC 3 disponible sur certains véhicules Ford et Lincoln.



'Immédiatement, et en collaboration avec eux, nous avons commencé à développer et à valider des mesures pour remédier à la vulnérabilité', indique le constructeur.



À ce jour, Ford n'a décelé aucune preuve que cette vulnérabilité a été exploitée. 'Notre enquête a également révélé que si cette vulnérabilité était exploitée, aussi improbable soit-elle, cela n'affecterait pas la sécurité des occupants du véhicule, puisque le système d'infodivertissement est protégé par un pare-feu des commandes telles que la direction, l'accélération et le freinage', ajoute-t-il.



Ford compte publier prochainement un correctif logiciel en ligne à télécharger et à installer via USB. Dans l'intervalle, les clients préoccupés par la vulnérabilité peuvent simplement désactiver la fonctionnalité Wi-Fi via le menu Paramètres du système d'infodivertissement SYNC 3, prévient le constructeur.



