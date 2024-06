Ford Motor Co prévoit de lancer un véhicule électrique à 30 000 dollars qui pourrait être rentable dans environ deux ans et demi, mais n'a pas fourni d'autres détails sur le véhicule, a rapporté CNBC vendredi.

En avril, le PDG de Ford, Jim Farley, avait fait allusion aux attentes du constructeur automobile d'être rentable dans la fourchette de 25 000 à 30 000 dollars pour les VE.

Ford n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'entreprise s'est recentrée sur la production de camions et de SUV électriques de plus grande taille, ainsi que sur des VE abordables et plus petits, développés par une équipe de "skunkworks" en Californie.