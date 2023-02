Le deuxième constructeur automobile américain a déclaré que, lors d'une inspection de qualité avant livraison, un camion EV présentait un problème de batterie. Ford a déclaré qu'il pensait avoir identifié la cause profonde et que d'ici la fin de la semaine prochaine, il comptait conclure une enquête et appliquer les conclusions au processus de production de la batterie du camion, ce qui pourrait prendre quelques semaines.