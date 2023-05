Ford propose aux investisseurs de grands paris, mais ne trouve que peu de preneurs

Le PDG de Ford Motor Co, Jim Farley, doit encore convaincre les investisseurs que la prochaine génération de véhicules électriques du constructeur automobile peut atteindre les objectifs de rentabilité fixés pour 2026, mais il s'inquiète déjà de la troisième génération de véhicules électriques Ford qui sera lancée à la fin de cette décennie.

"Le troisième cycle de produits connectés et numériques sera différent", a déclaré M. Farley lundi lors d'une discussion avec plusieurs analystes à la fin de la journée des marchés financiers de Ford. "Vous devez être compétitif par rapport à BYD et Tesla.

Même si Ford atteint son objectif d'augmenter les marges bénéficiaires avant impôts des véhicules électriques à 8 %, il sera en retard par rapport aux marges actuelles de Tesla Inc.

Cela explique pourquoi les investisseurs et les analystes qui ont donné de bonnes notes à M. Farley pour sa stratégie ne sont pas encore prêts à propulser les actions de Ford à un niveau supérieur. Les actions Ford étaient en hausse de 2,2 % à 11,89 dollars à la mi-journée mardi, mais elles ont perdu 25 % par rapport à leur plus haut niveau sur 52 semaines en août dernier.

L'analyste de Barclays, Dan Levy, dans une note de recherche datée de mardi, a qualifié Ford d'"histoire de démonstration".

Les présentations de Ford ont clairement montré que l'entreprise, vieille de 120 ans, est confrontée à des choix difficiles au cours des prochaines années quant aux domaines dans lesquels elle doit être compétitive et à ceux dans lesquels elle doit se retrancher derrière des "fossés", tels que les segments des camionnettes et des véhicules utilitaires en Amérique du Nord et en Europe.

"Nous pensons que la manifestation finale de la transformation de Ford pourrait suivre une voie matériellement différente de celle qui a été présentée à Dearborn lundi", a écrit Adam Jonas, analyste chez Morgan Stanley, dans une note datée de mardi.

La Ford de la fin des années 2020 sera davantage axée sur les clients commerciaux et pourrait abandonner certains segments de véhicules grand public à fort volume, a déclaré M. Farley. Les revenus issus des logiciels et de l'assurance pourraient constituer de nouvelles sources de profit, mais Ford s'appuiera sur les véhicules à combustion pour une part importante de son flux de trésorerie "pendant une bonne partie de la prochaine décennie", ont déclaré les dirigeants.

En Chine, le plus grand marché du monde, M. Farley a exposé une stratégie de repli.

"Nous voulons mettre moins de capital en danger" en Chine, a déclaré M. Farley en réponse aux questions des analystes. "L'indicateur clé est l'exportation à partir de la Chine. Ford pourrait utiliser la Chine comme centre de production de VE commerciaux et abordables, a-t-il dit.

VÉHICULES COMMERCIAUX

La stratégie de Ford visant à dégager des marges bénéficiaires avant impôts de 10 % d'ici 2026 - soit une amélioration de 50 % par rapport à 2022 - repose sur une série de paris interdépendants.

Ford se retirera des grands marchés - la Chine et les segments mondiaux des SUV compacts - et tentera d'utiliser moins de modèles avec des gammes de caractéristiques plus limitées pour augmenter ses ventes à 5,6 millions de véhicules par an, contre 4,2 millions l'année dernière.

La gamme rentable de véhicules à combustion de Ford doit continuer à générer des liquidités, même si la demande commence à diminuer dans la seconde moitié de cette décennie, comme le prévoient les dirigeants de l'entreprise.

Le plus grand pari de M. Farley porte sur Ford Pro, l'activité de véhicules commerciaux de l'entreprise, qui devrait générer 6 milliards de dollars de bénéfices avant impôts cette année et une marge bénéficiaire avant impôts de 14 % d'ici à 2026. Ted Cannis, directeur de Ford Pro, a déclaré que l'unité pourrait générer jusqu'à 4 500 dollars par véhicule grâce à la vente de services et d'assurances basés sur des logiciels.

"Il reste à voir si les taux d'attachement pour les logiciels et les services d'abonnement, au niveau du consommateur en particulier, se dérouleront comme tous les constructeurs automobiles le souhaitent", a déclaré Brian Sponheimer, un gestionnaire de portefeuille qui suit les automobiles avec Gabelli Funds, qui a une petite participation dans Ford.

Ford a suggéré dans sa présentation que ses actions pourraient mériter des valorisations comparables aux "meilleurs industriels de leur catégorie" tels que Deere & Co et Caterpillar Inc, des actions qui se négocient à trois ou quatre fois les multiples de bénéfices avant impôts que les investisseurs accordent à Ford.

"En général, et le marché le pense clairement, les constructeurs automobiles ne méritent pas le bénéfice du doute", a déclaré M. Sponheimer.

Farley et ses cadres supérieurs ont déclaré aux analystes lundi qu'ils étaient convaincus que la deuxième génération de véhicules électriques Ford, qui sera lancée en 2025, pourrait dégager des marges bénéficiaires avant impôts de 8 % dès l'année suivante.

"Mon problème en termes d'investissement est plutôt l'industrie", a déclaré Tim Ghriskey, gestionnaire de portefeuille senior chez Ingalls & Snyder. Il n'est pas un investisseur actuel de Ford, mais a détenu des actions dans le passé. "Le secteur est tellement compétitif. Il n'y a pas d'avantage réel d'une entreprise par rapport à l'autre.