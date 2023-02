Ford : propose une formation aux acheteurs de Bronco Raptor

Ford fait savoir aujourd'hui que les acheteurs de Ford Bronco Raptor 2022 ou 2023 bénéficieront d'une journée complète d'apprentissage et d'expérience de pilotage dispensée par des professionnels, un service inclut dans le prix d'achat.



Ces stages seront organisés sur un camp de base de la 'Potosi Mountain' dans le Nevada, à quelques minutes du Strip de Las Vegas.



Baptisée Bronco Off-Roadeo Raptor, cette expérience a été conçue conjointement par la marque Bronco et par les équipes Ford Performance, avec la participation de 'pilotes tout-terrain de classe mondiale'.



L'idée de cette journée est d'enseigner aux propriétaires de Bronco Raptor les compétences nécessaires afin de profiter pleinement des capacités de leur véhicule et d'acquérir une conduite tout-terrain responsable', résume Dave Bozeman, vice-président chez Ford Customer Service Division.



A ce jour, plus de 31 000 propriétaires et invités de Bronco ont assisté ou se sont inscrits pour assister à Bronco Off-Roadeo dans ses quatre sites au Texas, au Nevada, en Utah et au New Hampshire.



