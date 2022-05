Ford : rappelle plus de 39 000 véhicules SUV

Ford appelle les propriétaires de ses SUV Expedition et Navigator construits entre fin 2020 et début 2021 à garer leurs véhicules en extérieur et à l'écart de toute installation, après qu'un total de 16 incidents a été signalé, avec des risques de départs de feux.



Le constructeur annonce d'ailleurs procéder au rappel de 39 013 SUV Expedition et Navigator aux États-Unis construits entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2021.



Ford fait savoir que les véhicules en question peuvent donc présenter un risque d'incendie sous le capot, y compris lorsque le véhicule est garé et éteint. ' On pense que les incidents proviennent de l'arrière du compartiment moteur près du côté passager du véhicule ', ajoute la société.



Ford dit traiter ce rappel ' avec un grand sentiment d'urgence ' et communiquera directement avec ses clients dès lors que tous les propriétaires de véhicules auront été identifiés.





