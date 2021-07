Ford : recul du bénéfice net au 2e trimestre

Ford a publié un chiffre d'affaires de 26,8 Mds$ au titre du 2e trimestre, soit une hausse de 38% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le constructeur dévoile un EBIT ajusté de 1,1 Md$ au 2e trimestre ainsi qu'un bénéfice net de 561 M$ - qui reste toutefois en recul par rapport au bénéfice net du 2e trimestre 2020 (1,1 Md$).

Par conséquent, le BPA trimestriel est passé de 0.28 à 0.14 dollar en un an.



Sur l'ensemble du semestre, Ford enregistre un chiffre d'affaires de 63 Mds$, en hausse de 17% par rapport au 1er semestre 2020. L'EBIT ajusté s'élève à 5,9 Mds$ sur les six premiers mois de l'année, tandis que le bénéfice net de 3,8 Mds$ efface largement la perte de 875 M$ réalisée un an plus tôt, à l'issue du premier semestre.



Dans ce contexte, le constructeur relève ses prévisions d'EBIT ajusté pour 2021, entre 9 et 10 Mds$, et de FCF, entre 4 et 5 Mds$.





