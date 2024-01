New York (awp/afp) - Le constructeur automobile américain Ford a annoncé vendredi une réduction de la production de son pick-up électrique F-150 Lightning, le plus vendu aux Etats-Unis, à cause de ventes de véhicules électriques dans le monde inférieures aux prévisions.

Le groupe de Dearborn (Michigan) a expliqué, dans un communiqué, vouloir "parvenir à un équilibre optimal entre production, croissance des ventes et rentabilité".

Il avait pourtant diminué, en octobre, les prix conseillés pour cette gamme, dont près de 10.000 dollars de moins pour la version d'entrée de gamme, passée à 49.995 dollars.

Désormais, "Ford s'attend à une croissance continue des ventes de véhicules électriques au niveau mondial en 2024, néanmoins à un niveau moindre qu'anticipé", a-t-il ajouté.

En conséquence, la production de pick-up électriques va passer à une seule vacation quotidienne à compter du 1er avril et 1.400 personnes seront transférées vers d'autres sites ou partiront à la retraite, a indiqué Ford.

Selon le groupe, les ventes du F-150 Lightning ont bondi de 55% en 2023 (à 24.165 exemplaires) et devraient encore grossir en 2024, mais à un rythme inférieur aux prévisions.

Un constat également dressé par d'autres constructeurs, ce qui a incité plusieurs d'entre eux à revoir certains projets dans l'électrique.

Outre un prix supérieur à celui des véhicules à moteur thermique, qui plus est dans un contexte de taux d'intérêt élevés et d'inflation, les clients semblent rebutés par l'insuffisance des infrastructures de chargement et par une autonomie limitée, contrairement à la combustion.

La Maison-Blanche a annoncé, vendredi matin, une nouvelle enveloppe de 325 millions de dollars consacrée en partie à la multiplication des bornes de chargement publiques. Elle a rappelé l'existence de crédits d'impôts pour l'achat de bornes par les particuliers et les entreprises dans les quartiers défavorisés et les zones rurales.

Le cabinet Edmunds prévoit que la part des véhicules électriques aux Etats-Unis représentera 8% de toutes les ventes en 2024, contre 6,9% en 2023.

Par ailleurs, Ford a annoncé vendredi l'ajout d'une troisième vacation dans son usine d'assemblage de Wayne (Michigan) pour augmenter la production des modèles "populaires" de SUV/4x4 à essence Bronco et Ranger afin de faire face à la demande.

Cela concerne 1.600 personnes supplémentaires, dont près de 900 embauches nettes et environ 700 transferts de l'usine d'assemblage du F-150 Lightning.

Vers 15H45 GMT, l'action Ford cédait 0,23% à la Bourse de New York.

