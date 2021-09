Ford : restructuration de ses activités en Inde

Ford India cessera de fabriquer des véhicules destinés à la vente en Inde. La fabrication des véhicules destinés à l'exportation sera arrêtée dans l'usine d'assemblage de véhicules de Sanand d'ici le quatrième trimestre 2021 et dans les usines d'assemblage de moteurs et de véhicules de Chennai d'ici le deuxième trimestre 2022.



Ford prévoit en parallèle de développer de manière significative son équipe Business Solutions en Inde, qui compte 11 000 employés, dans les années à venir, afin de soutenir Ford au niveau mondial.



L'équipe va se concentrer sur les centres d'excellence en matière d'ingénierie, de technologie et d'opérations commerciales.



L'Inde continuera d'être la deuxième plus grande main-d'oeuvre salariée de Ford au niveau mondial.



Ford India poursuivra la fabrication de moteurs destinés à l'exportation, ainsi que des opérations complètes de support à la clientèle avec des services, de l'assistance technique et des services d'entretien.





