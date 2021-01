Ford : restructure son activité en Amérique du Sud

Alors que Ford Brésil cessera ses opérations de production en 2021, le constructeur annonce que ses clients sud-américains seront désormais desservis avec un portefeuille de SUV, de camionnettes et de véhicules utilitaires ou électrifiés en provenance d'Argentine, d'Uruguay et d'autres marchés.



Ford desservira en effet la région à partir de son portefeuille de produits mondial et prévoit d'accélérer l'introduction de plusieurs nouvelles modèles connectés et électrifiés.



Le constructeur annonce l'arrêt immédiat de la production a Camaçari et Taubaté, au Brésil, tandis que l'usine de Horizonte fonctionnera pour sa part jusqu'au 4e trimestre 2021.

Ford va toutefois maintenir son centre de développement de produits à Bahia, son terrain d'essai à Tatuí et son siège régional à São Paulo.



'Nous évoluons vers un modèle économique allégé en mettant fin à la production au Brésil et en proposant à nos clients certains des véhicules les plus intéressants de notre portefeuille mondial', indique en substance le constructeur.



