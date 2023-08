Ford Motor prévoit d'incorporer davantage de logiciels de meilleure qualité dans les camions et les fourgonnettes de son activité très rentable de véhicules commerciaux Ford Pro et d'augmenter les revenus de 4 000 à 5 000 dollars par véhicule d'ici 2026, a déclaré jeudi un haut dirigeant de l'entreprise.

Navin Kumar, directeur financier de Ford Pro, a déclaré que le constructeur automobile chercherait à augmenter ses revenus avec des services de flotte basés sur des logiciels et des données, des services de sécurité et de sûreté, l'autonomie partielle des véhicules et l'assurance.

M. Kumar, qui s'exprimait lors d'une conférence d'investisseurs organisée par J.P. Morgan, n'a pas donné de pourcentage de prévision pour la croissance du chiffre d'affaires ou de la marge bénéficiaire, mais il a déclaré que la capacité de Ford à fournir et à tirer profit de ces services sera renforcée au milieu de cette décennie, lorsque la société introduira sa nouvelle génération de véhicules commerciaux électriques avec une nouvelle plateforme d'intelligence numérique.

Cette nouvelle plateforme aidera Ford Pro à atteindre certains objectifs ambitieux en 2026, a-t-il déclaré, notamment doubler le pourcentage de véhicules connectés pour atteindre environ 60 % et tripler le pourcentage de véhicules équipés de logiciels payants pour atteindre environ 36 %.

Ford Pro continuera à offrir un portefeuille complet de véhicules à moteur à combustion, hybrides électriques et entièrement électriques, a déclaré M. Kumar.

Ses véhicules électriques de deuxième génération, y compris le successeur du pick-up F-150 Lightning, seront plus rentables, en termes de capacité à générer des revenus supplémentaires pour les logiciels et les services.

M. Kumar a déclaré que l'actuel F-150 Lightning n'était pas optimisé en termes de coûts, mais il a refusé de dire s'il était rentable.

Il a ajouté que Ford Pro s'attendait à stimuler son activité de véhicules commerciaux en Europe avec l'arrivée cet automne d'un nouveau fourgon Transit Custom et l'introduction l'année prochaine de versions électriques du Transit Courier et du Transit Custom. (Reportage de Paul Lienert à Detroit ; Rédaction de David Gregorio)