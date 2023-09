Ford Motor a déclaré vendredi qu'il s'attendait à devoir supporter une charge d'environ 270 millions de dollars en raison d'un rappel précédemment annoncé concernant les caméras de recul de certains modèles de ses véhicules utilitaires sport (SUV) et de ses fourgonnettes.

En mai, le constructeur automobile de Detroit avait rappelé 422 000 SUV aux États-Unis en raison d'un risque de défaillance de l'écran de la caméra de recul.

La National Highway Traffic Safety Administration avait déclaré le même mois que la perte de l'image de la caméra de recul pouvait réduire la visibilité arrière du conducteur, augmentant ainsi le risque d'accident.

Ford a déclaré vendredi qu'il remplacerait la caméra de recul et mettrait à jour le logiciel dans certains modèles 2020-2023 des véhicules Explorer et Aviator, 2020-2022 des véhicules Corsair, 2022-2023 des fourgonnettes Transit, 2018-2021 des véhicules Navigator et 2021 des véhicules Bronco.

L'année dernière, la société a mis à jour le logiciel du module de traitement de l'image pour tenter de résoudre le problème.