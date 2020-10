Ford : signe un partenariat responsable avec The Copper Mark

14/10/2020 | 15:35

Ford s'associe à The Copper Mark, un organisme qui réunit des producteurs de cuivre partageant des pratiques de production responsables : respect des droits de l'homme, respect des conditions de travail, de l'environnement...



Ce partenariat s'appuie notamment sur la volonté de Ford de s'approvisionner de manière responsable pour toutes les matières premières utilisées dans ses véhicules.



Le cuivre est utilisé dans toute l'industrie automobile, pour les circuits imprimés, radiateurs, câblage ou convertisseurs.



'La transparence de notre chaîne d'approvisionnement est essentielle pour garantir que les entreprises avec lesquelles nous travaillons s'alignent sur nos normes et principes de développement durable', a déclaré Bob Holycross, vice-président de Ford et directeur du développement durable et de la sécurité.





