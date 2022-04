Ford toujours affecté par les semi-conducteurs mais maintient ses prévisions

New York (awp/afp) - La production du constructeur américain Ford est toujours bridée par le manque de semi-conducteurs mais la demande pour ses véhicules reste solide et le groupe les vend à des prix élevés, ce qui l'incite à maintenir ses prévisions pour l'année.

Au premier trimestre, le groupe a livré 966.000 véhicules, soit 9% de moins qu'il y a un an, détaille un communiqué mercredi.

Son chiffre d'affaires a reculé de 5% à 34,5 milliards de dollars.

"La pénurie mondiale persistante de semi-conducteurs a freiné la production et les livraisons de Ford en janvier et février, bien que les taux de fabrication se soient considérablement améliorés en mars", souligne le groupe dans un communiqué.

Le groupe a été soutenu par la hausse des prix de vente, les rabais proposés aux clients étant notamment moins importantes.

Mais il a aussi dû faire face aux tarifs plus élevés des matières premières et à une baisse des volumes.

Son bénéfice hors éléments exceptionnels avant impôts et intérêts a atteint 2,3 milliards de dollars.

Le groupe a aussi révisé à la baisse la valeur de son investissement dans le fabricant de pick-up électriques Rivian, dont l'action a beaucoup baissé depuis son entrée en Bourse en novembre. Cela s'est traduit par une perte comptable de 5,2 milliards de dollars.

Ford a enregistré en conséquence une perte nette de 3,1 milliards de dollars.

Ford estime avoir entamé le deuxième trimestre avec un carnet de commandes "extrêmement sain". Et avec les prix de vente actuels, le groupe s'attend toujours à atteindre sa prévision de bénéfice ajusté avant intérêts et impôts de 11,5 et 12,5 milliards de dollars.

Il faut toutefois que la situation du côté des semi-conducteurs s'améliore au deuxième semestre et que les coûts des matières premières ne s'emballent pas de plus de 4 milliards de dollars supplémentaires par rapport à l'année précédente, souligne Ford.

Ses prévisions "supposent également que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la production résultant de nouveaux problèmes de santé liés au Covid et des confinements en Chine ne se détérioreront pas davantage", ajoute l'entreprise.

L'action du groupe prenait près de 3% dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse.

Ford assure par ailleurs être toujours sur la bonne voie pour augmenter ses capacités de production de véhicules électriques à 600.000 unités par an d'ici fin 2023. Le groupe a notamment officiellement lancé mardi la production de la version électrique de son populaire pick-up F-150, dont les premiers exemplaires seront envoyés aux clients "dans les jours à venir".

afp/rp