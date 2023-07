New York (awp/afp) - Ford a annoncé jeudi un essor de son bénéfice au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires profitant d'un bond des ventes notamment de véhicules électriques. Toutefois, le constructeur automobile américain va devoir désormais compter avec la décrue des prix.

"Le rythme à court terme d'adoption des véhicules électriques sera un peu plus lent qu'anticipé, ce qui va profiter à ceux qui sont arrivés les premiers à l'instar de Ford", a relevé Jim Farley, patron du groupe, cité dans un communiqué. "Les clients de véhicules électriques sont loyaux envers les marques et nous en gagnons beaucoup avec nos gros volumes de produits de première génération", a-t-il poursuivi.

Le bénéfice net ressort à 1,9 milliard de dollars (700 millions un an plus tôt). Dilué par action et hors éléments exceptionnels, il est inférieur aux attentes des analystes, à 47 cents. Le chiffre d'affaires a progressé de 12% au deuxième trimestre, à 45 milliards de dollars, marqué notamment par un bond de 39% de l'activité de sa filiale électrique "Model e", à 1,8 milliard.

"Le F-150, et toute la gamme F d'une manière générale, continuent d'être des vaches à lait importantes pour Ford, mais ça ne va pas durer éternellement", a prévenu Shoggi M. Ezeizat, analyste de Third Bridge. Le groupe a d'ailleurs annoncé, début juillet, une baisse de 10.000 dollars pour son pick-up électrique vedette F-150 Lightning.

"Comme nous augmentons les capacités, nous faisons des ajustements" tarifaires, a justifié John Lawler, directeur financier, lors d'une audioconférence jeudi avec des journalistes. Reste que Ford est en retard sur ses objectifs en matière de production, annonçant jeudi un décalage à "courant 2024" de son objectif d'atteindre un rythme annualisé de 600.000 véhicules électriques par an. Il prévoyait encore au premier trimestre d'y parvenir d'ici fin 2023.

Le groupe table désormais sur une perte ajustée, avant intérêts et impôts, d'environ 4,5 milliards pour le "Model e" sur l'année, plus profonde que les 3 milliards prévus auparavant, dans un contexte de prix décroissants, d'"investissement discipliné" dans de nouveaux produits et de hausse des capacités. Les autres branches du constructeur étant plus prometteuses sur le reste de l'année, il a rehaussé ses prévisions, notamment pour son bénéfice avant intérêts et impôts --désormais attendu entre 11 et 12 milliards de dollars.

L'action Ford était quasi stable dans les échanges après la fermeture de la Bourse de New York (+0,36% à 13,78 dollars).

afp/vj