Ford : un adapteur offert pour accéder aux bornes de Tesla

Ford a annoncé mercredi qu'il allait proposer gratuitement aux détenteurs nord-américains de ses véhicules électriques un adaptateur, alors que ceux-ci auront accès aux superchargeurs de Tesla à partir de ce printemps.



Le constructeur automobile précise que cet adaptateur pour recharge rapide sera uniquement offert aux propriétaires du pick-up Ford F-150 Lightning et de la voiture sportive Mustang Mach-E.



Ford avait annoncé l'an dernier qu'il ouvrirait l'accès des superchargeurs de Tesla à ses clients aux Etats-Unis et au Canada dès 2024, avant de passer lui-même à la technologie NACS, la norme de recharge de Tesla, à compter de 2025.



