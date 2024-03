Ford Motor paiera 365 millions de dollars pour répondre aux accusations américaines selon lesquelles il aurait violé une loi fédérale sur les droits de douane en classant de manière erronée et en sous-estimant la valeur de centaines de milliers de ses véhicules Transit Connect.

Le ministère de la justice a déclaré que le règlement met fin aux allégations selon lesquelles Ford aurait mis au point un système permettant d'éviter des droits de douane plus élevés en classant de manière erronée des camionnettes importées de Turquie entre avril 2009 et mars 2013.

Le gouvernement a déclaré que ce règlement est l'un des plus importants règlements de pénalités douanières de l'histoire récente.

"Ford n'est pas du tout d'accord avec les nombreuses caractérisations contenues dans la déclaration du DOJ et n'admet aucune responsabilité dans cette affaire", a déclaré un porte-parole de Ford. "Mais dans l'intérêt de tourner la page sur ce litige complexe, vieux de dix ans, nous avons accepté de régler l'affaire une fois pour toutes.

Le service des douanes et de la protection des frontières a statué en 2013 que les Transit Connects importés en tant que wagons de tourisme puis transformés en fourgons de transport de marchandises étaient soumis aux droits de 25 % applicables aux véhicules de transport de marchandises, plutôt qu'aux droits de 2,5 % applicables aux véhicules de tourisme.

Le ministère de la justice a déclaré que Ford avait importé les véhicules "avec des sièges arrière fictifs et d'autres caractéristiques temporaires pour faire passer les fourgonnettes pour des véhicules de tourisme". Ces sièges arrière temporaires n'ont jamais été destinés à transporter des passagers et ne l'ont jamais été". Ford a inclus ces sièges et ces caractéristiques pour éviter de payer les droits de douane de 25 %, a déclaré le gouvernement.

Après le dédouanement, les véhicules Transit Connect ont été immédiatement dépouillés de leurs sièges arrière et ont retrouvé leur identité d'origine, à savoir celle d'une camionnette à deux places.

"Le gouvernement ne permettra pas aux entreprises de se soustraire aux droits de douane en ajoutant des caractéristiques factices à leurs produits, puis en les classant de manière erronée", a déclaré Brian Boynton, chef de la division civile du ministère de la justice.

Ford a déclaré en 2021 qu'il pourrait devoir payer jusqu'à 1,3 milliard de dollars de pénalités dans le cadre d'un litige de longue date concernant les droits d'importation payés sur les véhicules Ford Transit Connect, après que la Cour suprême a refusé d'entendre son appel en 2020 selon lequel il avait payé des droits plus élevés pour certaines importations antérieures.

Les droits de douane de 25 % découlent d'une guerre commerciale des années 1960 concernant le poulet congelé, et les droits de douane plus importants sur les véhicules utilitaires sont connus sous le nom de "taxe sur le poulet".

Les actions de Ford ont baissé de 0,5 %. (Reportage de David Shepardson ; Rédaction d'Aurora Ellis ; Rédaction de Chris Reese et Aurora Ellis)