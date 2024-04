Ford va rappeler plus de 40.000 véhicules aux Etats-Unis, selon la NHTSA

Le 10 avril 2024 à 11:33

Ford va rappeler 42.652 véhicules Bronco Sport et Escape aux Etats-Unis en raison d'injecteurs de carburant fissurés qui peuvent fuir et provoquer un incendie, a déclaré mercredi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Ford mettra à jour le logiciel de contrôle du moteur afin d'inclure la détection des fuites d'injecteurs de carburant et d'installer un tube de vidange, a ajouté la NHTSA. (Reportage d'Akanksha Khushi à Bengaluru ; Rédaction de Sohini Goswami)