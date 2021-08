Ford : ventes en baisse de 31,8% aux USA en juillet

Ford a fait état mercredi de ventes en baisse de 31,8% sur un an aux Etats-Unis au mois de juillet, à 120.053 unités contre 175.908 un an plus tôt.



Si ces chiffres mensuels s'avèrent décevants, le deuxième constructeur américain dit surtout vouloir retenir la bonne forme de ses voitures électriques, dont les ventes progressent désormais plus vite que le reste de la gamme.



Sur le mois écoulé, les ventes de véhicules électriques ont grimpé de 57,5% pour désormais représenter 9103 unités.



Avec des ventes en hausse de 15,8% entre juin et juillet, son Mustang Mach-E est désormais le deuxième SUV électrique le plus vendu sur le marché américain.



Quant au F-150 Lightning, son nouveau pick-up électrique de grand format, ses réservations dépassent désormais le cap des 120.000, avec des clients en provenance des autres grands constructeurs.



Coté à la Bourse de New York, le titre Ford perdait 2,4% mercredi matin après ces annonces.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.