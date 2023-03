Ford : ventes en hausse de 22% aux USA en février

Ford annonce avoir vendu 157 606 véhicules aux Etats-Unis au mois de février 2023, un chiffre en hausse de près de 22% par rapport à février 2022.



Les ventes de véhicules à combustion interne (92% des ventes totales) ont progressé de 20.5% par rapport à février 2022. Dans le même temps, les ventes de véhicules hybride (6% des ventes totales) ont progressé de près de 33% et les ventes de véhicules électriques (2% des ventes totales) progressent de 68%.



Depuis le début de l'année 2023, le constructeur a vendu 303 962 véhicules (+11.4% par rapport à la même période un an plus tôt). Les véhicules électriques (8770 unités vendues) connaissent la plus forte progression (+88% par rapport à la même période un an plus tôt).





