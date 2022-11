Ford : vers un offre d'assurance élargie avec Wejo Group Ltd

Wejo Group Limited, spécialiste mondial de la mobilité intelligente et des solutions cloud et logicielles pour les données des véhicules connectés, électriques et autonomes, a annoncé aujourd'hui un élargissement de son offre d'assurance avec Ford Motor Company.'Étendre nos capacités conjointes avec Ford aux États-Unis permet un bénéfice mutuel pour les assurés et les assureurs, car les compagnies d'assurance automobile exploitent les données des véhicules connectés ', a déclaré Richard Barlow, fondateur et directeur de Wejo.En effet, les assureurs seront désormais en mesure de mieux comprendre les comportements de conduite de leurs clients grâce à l'exploitation des données et des informations collectées par leuts véhicules connectés.Ainsi, avec le consentement du client, les données des véhicules connectés pourront être utilisées pour établir des polices d'assuranceen fonction des comportements de conduite des clients.Ces données peuvent aider le secteur de l'assurance automobile à mieux valider les détails fournis par les clients, à identifier et à minimiser la fraude à l'assurance, à proposer des modèles de tarification dynamiques plus précis et à réduire les risques pour des trajets plus sûrs et moins de stress pour les décideurs et les clients.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.