Ford voit sa production en Europe impactée par la guerre et le manque de puces

Ford Motor Co a déclaré lundi que la production et les commandes de véhicules en Europe ont été affectées par la pénurie mondiale de semi-conducteurs et le conflit en Ukraine.

Le constructeur automobile américain a annoncé qu'il allait mettre à l'arrêt ses usines allemandes de Saarlouis et de Cologne, principalement en raison de la pénurie mondiale de puces. Cela l'a également conduit à ne plus prendre de nouvelles commandes pour les véhicules S-Max et Galaxy construits à Valence, en Espagne.