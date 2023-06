GM pourrait récolter des milliards en construisant des camions et des SUV à combustion jusqu'en 2035

General Motors a indiqué dans une série d'annonces récentes sur le rééquipement de ses usines qu'il envisageait de maintenir en production ses camions et SUV à combustion les plus grands et les plus rentables plus longtemps que prévu - encore 10 à 12 ans, selon les analystes et les fournisseurs.

Cela devrait permettre au constructeur automobile d'engranger des dizaines de milliards de dollars de bénéfices supplémentaires, selon les estimations de Reuters, avant de passer complètement aux véhicules électriques à zéro émission en 2035.

En novembre 2021, GM a déclaré qu'il passerait à une flotte entièrement électrique d'ici à 2035. Il n'a jamais précisé quand il arrêterait de produire des camions et des SUV à essence, mais les fournisseurs et les analystes s'attendent à ce que ce soit bien avant 2035.

L'allongement du délai de production des camions et des SUV à combustion et la possibilité d'engranger 50 milliards de dollars de bénéfices, voire plus, au cours de cette période sont les véritables raisons pour lesquelles GM a annoncé la semaine dernière qu'elle dépenserait près de 3 milliards de dollars pour rééquiper et moderniser plusieurs usines en Amérique du Nord. Les détails concernant le temps utile et les bénéfices potentiels n'ont pas été divulgués auparavant.

GM a déclaré lundi à Reuters qu'elle ne commentait pas ses futurs plans de production.

La semaine dernière, le constructeur automobile américain a annoncé des investissements dans cinq usines aux États-Unis et au Canada, sans fournir de détails sur les produits ou le temps utile, si ce n'est que les usines continueront à construire des véhicules à moteur à combustion interne (ICE) de grande taille.

Les usines GM comprennent deux usines à Flint, dans le Michigan, et une usine à Arlington, au Texas, à Fort Wayne, dans l'Indiana, et à Oshawa, dans l'Ontario.

Le signal fort donné par GM quant à son intention de maintenir la production de véhicules à moteur à combustion interne de grande taille pour les années à venir, comme l'a déclaré un dirigeant la semaine dernière, devrait être bien accueilli par les investisseurs et les travailleurs unis de l'automobile. GM et le syndicat commenceront à négocier un nouvel accord de travail pluriannuel cet été. L'avenir des emplois liés aux véhicules à combustion est au cœur des préoccupations du syndicat.

Les dirigeants de GM ont clairement indiqué que les véhicules à moteur à combustion interne joueront un rôle essentiel dans le portefeuille de l'entreprise dans un avenir prévisible.

En avril, le directeur financier Paul Jacobson a déclaré aux investisseurs : Nous procédons à une transition stratégique de l'entreprise, tout en tirant parti de notre important portefeuille de véhicules à moteur à combustion interne avec des produits nouveaux et rafraîchis, ce qui stimule une demande soutenue pour nos véhicules.

Les dirigeants de GM ont également reconnu qu'il faudrait des années avant que les nouveaux véhicules électriques de l'entreprise commencent à attirer suffisamment de clients pour égaler les bénéfices des pick-up Chevrolet Silverado et des SUV Cadillac Escalade fonctionnant au pétrole.

BÉNÉFICES PRÉVUS

Ford Motor est confronté à une situation similaire. En mai, le PDG Jim Farley a déclaré que les véhicules électriques de l'entreprise pourraient ne pas atteindre la parité de coût avec les véhicules à combustion de Ford avant que les deuxième et troisième générations de VE n'arrivent entre 2025 et 2030, et a indiqué que les camions à combustion de Ford pourraient rester en production bien au-delà de cette date.

En attendant, les bénéfices des véhicules à moteur à combustion interne continuent d'affluer.

L'année dernière, le bénéfice moyen par véhicule avant intérêts et impôts de GM pour l'ensemble de ses camions et SUV s'élevait à 10 678 dollars, selon les calculs de Michael Ward, analyste automobile chez Benchmark, sur la base des documents déposés par GM auprès de la Commission des opérations de bourse (SEC).

Si l'on se base sur ce chiffre, GM pourrait gagner jusqu'à 7,5 milliards de dollars par an en bénéfices avant impôts sur ses camions et SUV à combustion, selon les estimations d'AutoForecast Solutions pour la production dans les usines de Flint, Fort Wayne, Arlington et Oshawa jusqu'en 2035.

L'usine d'Arlington, qui devrait construire jusqu'en 2034 les SUV à combustion de GM tels que le Tahoe, le Suburban et le Yukon, est l'usine automobile la plus rentable au monde, selon M. Ward.

Arlington a produit 345 000 unités en 2022 et, selon nos estimations, a généré environ 25 milliards de dollars de revenus et 4 milliards de dollars d'EBIT, soit environ 30 % de l'EBIT total de l'entreprise, a déclaré M. Ward à Reuters.

Flint et Oshawa devraient construire ensemble 360 000 pick-up lourds par an jusqu'en 2035, selon AutoForecast Solutions (AFS). En utilisant les données EBIT de GM telles que calculées par Ward et Benchmark, ces deux usines pourraient générer 3,8 milliards de dollars par an de bénéfices avant impôts.

GM ne divulgue pas ses prix de gros aux concessionnaires ni ses marges brutes. Un GMC Sierra 3500 HD Denali Ultimate 2024 se vend jusqu'à 107 000 dollars et plus, tandis qu'un Cadillac Escalade ESV V-Series 2023 peut atteindre 160 000 dollars et plus, selon les annonces Internet des concessionnaires GM.

Les fournisseurs ont été informés que GM prévoit de commencer la production de ses pick-up Chevrolet Silverado HD et GMC Sierra HD redessinés à la mi-2027 à Flint, le Silverado HD mis à jour entrant à Oshawa en même temps.

GM prévoit de produire ses camionnettes à combustion pour poids lourds dans les deux usines jusqu'en 2035, selon AFS, qui fournit des données et des analyses aux constructeurs et aux fournisseurs de véhicules.

GM a abandonné un projet antérieur visant à construire des versions électriques de ses camionnettes lourdes, selon AFS.

Entre-temps, l'entreprise se prépare à lancer la nouvelle génération de Tahoe, Suburban, Yukon et Yukon XL à Arlington au début de l'année 2028, selon AFS.

Le constructeur automobile réduira progressivement la production annuelle de ses grands SUV à Arlington lorsqu'il commencera à introduire de nouveaux compagnons électriques, à partir du milieu de la décennie. D'ici 2030, AFS prévoit que la production d'Arlington pourrait baisser à environ 200 000 véhicules, ce qui pourrait encore produire au moins 2 milliards de dollars de bénéfices avant impôts.