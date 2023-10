Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté modérément la semaine dernière, tandis que les licenciements ont diminué en septembre, ce qui indique que les conditions du marché du travail restent tendues.

Les demandes initiales d'allocations chômage ont augmenté de 2 000 pour atteindre 207 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 30 septembre, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 210 000 demandes pour la semaine écoulée.

Les demandes pourraient augmenter ce mois-ci, car la grève des Travailleurs unis de l'automobile (UAW), qui en est à sa troisième semaine, limite les chaînes d'approvisionnement et oblige les fabricants à licencier temporairement davantage de travailleurs non grévistes. Ford Motor, General Motors et Stellantis, société mère de Chrysler, ont mis en congé ou licencié des centaines de travailleurs en raison des conséquences de la grève.

Le marché du travail se refroidit progressivement, même si les conditions restent tendues. Le gouvernement a indiqué mardi qu'il y avait 1,51 offre d'emploi pour chaque chômeur en août et que le nombre de postes non pourvus n'avait jamais été aussi élevé depuis deux ans.

Un rapport distinct de Challenger, Gray & Christmas, cabinet international de reclassement, a montré jeudi que les entreprises américaines ont annoncé 47 457 suppressions d'emplois en septembre, soit une baisse de 37 % par rapport à août. Les licenciements annoncés ont toutefois augmenté de 58 % par rapport à la même période de l'année dernière. Les employeurs ont annoncé 146 305 suppressions d'emplois au troisième trimestre, soit une baisse de 22 % par rapport au trimestre avril-juin.

Depuis mars 2022, la Réserve fédérale a relevé son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 525 points de base pour atteindre la fourchette actuelle de 5,25 % à 5,50 %.

Le nombre de personnes recevant des allocations après une première semaine d'aide, un indicateur de l'embauche, a diminué de 1 000 pour atteindre 1,664 million au cours de la semaine se terminant le 23 septembre, selon le rapport sur les demandes d'allocations.

Les données relatives aux demandes d'indemnisation n'ont aucune incidence sur le rapport sur l'emploi de septembre, qui doit être publié vendredi, étant donné qu'elles se situent en dehors de la période d'enquête.

Selon une enquête Reuters menée auprès d'économistes, le nombre d'emplois non agricoles a probablement augmenté de 170 000 le mois dernier, après avoir augmenté de 187 000 en août. Le taux de chômage devrait passer de 3,8 % en août à 3,7 %. (Reportage de Lucia Mutikani ; Rédaction d'Andrea Ricci et Chizu Nomiyama)