Le syndicat United Auto Workers (UAW) entamera des négociations contractuelles avec les trois constructeurs automobiles de Détroit à partir de jeudi, avant l'expiration à la mi-septembre de l'actuel accord quadriennal.

Le syndicat a indiqué que les négociations débuteront jeudi avec Stellantis, société mère de Chrysler, vendredi avec Ford Motor et le 18 juillet avec General Motors. Le président de l'UAW, Shawn Fain, a déclaré à plusieurs reprises que l'UAW souhaitait éliminer le système de salaires à deux vitesses, en vertu duquel les nouveaux employés gagnent jusqu'à 25 % de moins que les anciens, et qu'il ferait pression pour rétablir les améliorations salariales liées au coût de la vie et aux prestations des retraités, supprimées lors de la grande récession de 2008-2009.