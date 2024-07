New York (awp/afp) - L'action du constructeur automobile Ford a chuté mercredi de près de 12% à Wall Street après l'annonce d'un bénéfice net inférieur aux attentes au deuxième trimestre, affecté par des problèmes de qualité, et d'une lourde perte annuelle anticipée dans les véhicules électriques.

Dans les échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York, l'action du géant américain s'est effondrée jusqu'à 11,98% dans le sillage de cette publication.

Non seulement le bénéfice net et sa ventilation par action hors éléments exceptionnels -référence pour les marchés- sont bien en dessous du consensus des analystes de Factset, mais Ford a indiqué dans un communiqué que sa rentabilité avait souffert d'une hausse des réserves pour les véhicules sous garantie.

Et il a également confirmé que sa branche Ford Model e (véhicules électriques) allait enregistrer une perte de 5 à 5,5 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2024.

Entre avril et juin, le chiffre d'affaires a atteint 47,81 milliards de dollars (+6,35% sur un an), profitant du volume record de ventes de fourgons commerciaux Transit et de la nouvelle gamme des pick-up F-Series.

Mais son bénéfice net a glissé, passant de 1,92 milliard de dollars au deuxième trimestre de 2023 à 1,83 milliard un an plus tard (-4,49%). Rapporté par action et à données comparables, il ressort à 47 cents quand le consensus attendait 68 cents.

Jim Farley, patron du groupe de Dearborn (Michigan), a assuré dans le communiqué que la "qualité intrinsèque de la production s'améliorait".

Reste que "la rentabilité a été affectée par une hausse des réserves liées aux garanties, bien que les efforts pour améliorer la qualité des nouveaux produits commencent à porter leurs fruits", a relevé le groupe.

Le vice-président et directeur financier John Lawler, cité dans le communiqué, a constaté "des déclins dans le nombre d'incidents au cours des cruciaux trois premiers mois après livraison" des véhicules.

Lors d'une audioconférence avec des journalistes, il a indiqué que les problèmes de qualité concernaient des modèles de 2021 et antérieurs, assurant que des améliorations importantes avaient été effectuées depuis.

"Nous avons encore beaucoup de travail devant nous pour augmenter la qualité et réduire les coûts et la complexité", a souligné M. Lawler dans le communiqué.

Concernant l'ensemble de l'année, Ford a confirmé sa prévision de bénéfice avant impôts hors exceptionnels entre 10 et 12 milliards de dollars et a révisé à la hausse -comme au premier trimestre- ses anticipations de flux de liquidités disponibles à données comparables: 7,5 à 8,5 milliards de dollars, soit un milliard de plus qu'auparavant.

afp/rp