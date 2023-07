Les autorités californiennes de régulation de l'air et les constructeurs de camions et de moteurs ont annoncé jeudi qu'ils étaient parvenus à un accord sur les règles d'émission de l'État.

Le California Air Resources Board (CARB) a déclaré avoir conclu un accord connu sous le nom de "Clean Truck Partnership" avec la Truck and Engine Manufacturers Association (Association des fabricants de camions et de moteurs) qui comprend une nouvelle flexibilité permettant aux fabricants de respecter les exigences en matière d'émissions tout en atteignant les objectifs de l'État en matière de climat et de réduction des émissions. La CARB a déclaré qu'elle alignerait ses règles sur les réglementations de 2027 de l'Agence de protection de l'environnement concernant les émissions d'oxyde d'azote. Le conseil a également convenu de prévoir un délai d'au moins quatre ans et une stabilité réglementaire d'au moins trois ans avant d'imposer de nouvelles exigences.