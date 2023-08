* LA NHTSA ENQUÊTE SUR 64 727 2021-2022 FORD MUSTANG MACH E CAR LES CONTACTEURS DE BATTERIE HAUTE TENSION PEUVENT SURCHAUFFER ET ENTRAÎNER UNE PERTE DE PUISSANCE MOTRICE.

* LA NHSTA A OUVERT UNE ENQUÊTE DE RAPPEL SUR LA FORD MUSTANG MACH E APRÈS DES PLAINTES CONCERNANT LA DÉFAILLANCE DU CONTACTEUR PRINCIPAL DE LA BATTERIE À HAUTE TENSION.

* NHTSA - RECALL QUERY OPENED TO ASSESSY REMEDY OF RECALL THAT FORD ISSUED IN JUNE 2022 Source textuelle : https://tinyurl.com/22a36589