Le développeur de lithium Lake Resources licencie du personnel et vend des actifs car les faibles prix du métal des batteries de véhicules électriques entravent ses efforts pour trouver des clients et des investisseurs pour son projet phare Kachi en Argentine, a déclaré son PDG.

Cette décision est le dernier coup porté à l'industrie du lithium et à ses producteurs en difficulté après la chute de plus de 80 % des prix du métal ultraléger au cours de l'année écoulée, chute alimentée par la surabondance de l'offre chinoise et les craintes que l'industrie des véhicules électriques ne se développe pas aussi rapidement qu'on le pensait.

L'entreprise australienne Lake développe Kachi dans la province montagneuse de Catamarca, en Argentine, avec la startup Lilac Solutions. Le projet a suscité un intérêt préliminaire de la part de Ford et d'autres entreprises, mais l'exploitation du site isolé a entraîné d'importants dépassements de coûts qui sont devenus intenables lorsque les prix du lithium ont commencé à chuter.

"Aujourd'hui, tout dépend du prix du lithium", a déclaré David Dickson, PDG de Lake, en marge de la conférence Fastmarkets sur l'approvisionnement en lithium et les matières premières pour batteries, qui s'est tenue cette semaine à Las Vegas. "Le prix standard (du lithium) doit être beaucoup plus élevé pour que les projets avancent.

Les prix du carbonate de lithium, un type courant de métal, se négocient en dessous de 15 000 dollars la tonne métrique, selon les données de Fastmarkets. M. Dickson estime que de nombreux acteurs du marché du lithium doivent signer des contrats d'approvisionnement prévoyant des prix planchers d'au moins 15 000 à 20 000 dollars par tonne métrique pour que les projets soient rentables.

Lilac Solutions, qui a accepté en 2021 d'investir 50 millions de dollars dans Kachi pour présenter sa version de la technologie d'extraction directe du lithium, n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

Lake supprime la plupart de ses 180 employés, mais prévoit de conserver une vingtaine de personnes, selon une source ayant une connaissance directe de l'affaire. M. Dickson a refusé de fournir des chiffres précis, mais il a reconnu que Lake "est en train de réduire les coûts et de redimensionner l'entreprise en fonction de sa situation actuelle".

Cette décision est le deuxième coup dur porté au projet Kachi au cours de l'année écoulée, après que la société a déclaré en juin dernier qu'elle retarderait de trois ans la première production de 25 000 tonnes métriques de lithium, soit jusqu'en 2027, et qu'elle a plus que doublé son estimation des coûts d'investissement, qui s'élèvent désormais à 1,38 milliard de dollars.

Lake cherche maintenant à vendre quatre terrains riches en lithium qu'elle contrôle ailleurs en Argentine et va probablement quitter ses bureaux de Houston pour s'installer dans des locaux plus petits, a déclaré M. Dickson.

L'année dernière, la société a engagé Goldman Sachs pour trouver un client pour le projet Kachi ou un investisseur, un processus qui devait s'achever en décembre. Il est probable que ce processus se poursuivra au moins jusqu'en 2025, a-t-il déclaré.

"Nous devons trouver des partenaires d'exploitation et des partenaires financiers", a déclaré M. Dickson, qui a rejoint Lake en 2022 après avoir passé plus de 30 ans dans l'industrie pétrolière et gazière.

L'entreprise travaille actuellement à l'obtention des autorisations environnementales auprès des autorités de régulation en Argentine. Lake, qui emploie une douzaine de personnes sur le site de Kachi, prévoit toujours d'ouvrir le projet d'ici 2027 si les prix du lithium remontent, a déclaré M. Dickson.

"Dès que les prix du lithium augmenteront, nous commencerons à voir les choses bouger", a-t-il déclaré. (Reportage d'Ernest Scheyder ; Rédaction de Jamie Freed)