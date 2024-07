Ford Motor reçoit du Michigan des incitations réduites pour son usine de batteries située dans la ville de Marshall, après que le constructeur automobile a réduit la production prévue sur le site pour répondre à la demande de véhicules électriques.

Le constructeur automobile basé à Dearborn, dans le Michigan, construit l'usine et prévoit d'accorder une licence à la société chinoise Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL), l'un des plus grands fabricants de batteries au monde, pour qu'elle puisse y produire des batteries lithium-fer à bas prix.

Le nouveau programme du Michigan Strategic Fund prévoit une incitation maximale de 409 millions de dollars, contre 1,03 milliard de dollars précédemment.

Ford a annoncé en novembre qu'elle réduirait la production de batteries prévue dans l'usine, qui passerait d'une capacité de 35 gigawattheures à 20 gigawattheures, et qu'elle ramènerait le nombre d'employés de 2 500 à 1 700.

Le constructeur automobile a réduit cet investissement et d'autres investissements dans les véhicules électriques afin de répondre à une demande plus faible que prévu. Il prévoit de commencer la production de batteries dans l'usine de Marshall en 2026.

L'usine a fait l'objet de critiques de la part de responsables politiques en raison de l'utilisation de technologies chinoises.

Le représentant Mike Gallagher, un républicain qui préside la commission de la Chambre des représentants sur la Chine, a exhorté Ford à annuler l'accord à la fin de l'année dernière, déclarant qu'il était "contraire à l'éthique" que le constructeur automobile reçoive des subventions du contribuable pour un tel projet.

Ford a rejeté ces critiques et a réaffirmé que l'usine créerait des milliers d'emplois aux États-Unis.

L'entreprise a déclaré mardi qu'elle réagissait au ralentissement de la croissance de la demande de véhicules électriques.

"Nous ajustons rapidement nos opérations de fabrication pour répondre à l'évolution de la demande des clients et le conseil du Fonds stratégique du Michigan révise ses offres d'incitation en conséquence", a déclaré Tony Reinhart, directeur des affaires gouvernementales locales et de l'État de Ford, dans un communiqué.

Le Michigan a également réduit les incitations pour un autre projet d'investissement de Ford, annoncé en juin 2022, qui créerait des milliers de nouveaux emplois syndiqués dans le Midwest.

Le constructeur automobile a révisé ce plan en janvier, réduisant la production de son usine de pick-up électrique F-150 Lightning et ajoutant une nouvelle équipe à une usine d'assemblage dans le Michigan qui produit ses populaires véhicules à essence Bronco et Ranger.

Le Michigan a retiré une subvention de 100 millions de dollars pour l'usine Lightning.