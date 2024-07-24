* LE PDG DE FORD DÉCLARE QUE L'ENTREPRISE VOIT CLAIREMENT LA CHINE ET TESLA COMME LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE COÛTS - CONF. APPEL
* LE PDG DE FORD : NOUS PENSONS QUE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES PLUS PETITS ET ABORDABLES SONT LA VOIE À SUIVRE
* LE PDG DE FORD DÉCLARE QUE LE PORTEFEUILLE MONDIAL DE VÉHICULES HYBRIDES DE L'ENTREPRISE EST EN PASSE D'AUGMENTER DE 40 % CETTE ANNÉE.
* LE PDG DE FORD DÉCLARE QUE LE PORTEFEUILLE MONDIAL DE VÉHICULES HYBRIDES DE L'ENTREPRISE EST EN PASSE DE CROÎTRE DE 40 % PAR AN : L'ENTREPRISE VISE UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 1 MILLIARD DE DOLLARS POUR LES LOGICIELS
* PDG de FORD : le chiffre d'affaires des services intégrés est sur la bonne voie pour une croissance à deux chiffres Couverture supplémentaire de l'entreprise :