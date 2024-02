Le directeur général de Ford, Jim Farley, a déclaré jeudi que le constructeur automobile était en train de revoir sa stratégie en matière de véhicules électriques afin de concurrencer ses rivaux chinois, et a ouvert la porte à une collaboration avec d'autres constructeurs automobiles afin de réduire les coûts des batteries des véhicules électriques.

BYD et d'autres constructeurs chinois de véhicules électriques à bas prix représentent désormais l'un des plus grands défis pour les activités mondiales de Ford, a déclaré M. Farley lors d'une conférence organisée par Wolfe Research.

"Si vous ne pouvez pas rivaliser loyalement avec les Chinois dans le monde entier, 20 à 30 % de votre chiffre d'affaires est menacé" au cours des prochaines années, a déclaré M. Farley.

Ford a mis sur pied une équipe spécialisée, séparée des principales opérations d'ingénierie de l'entreprise, pour concevoir un petit véhicule électrique à bas prix qui pourrait concurrencer le modèle Seagull de BYD, a déclaré le PDG. Ford évalue également sa stratégie en matière de batteries.

"Nous pouvons commencer à avoir une situation compétitive en matière de batteries. Nous pouvons passer à des cellules cylindriques communes qui pourraient ajouter un effet de levier à notre capacité d'achat. Peut-être devrions-nous le faire avec un autre OEM (constructeur automobile)", a déclaré M. Farley.

Ford fait partie des constructeurs automobiles historiques qui ont commencé à réduire leurs dépenses en matière de VE et à restituer davantage de liquidités aux actionnaires, après avoir vanté pendant plusieurs années des efforts de développement de VE se chiffrant à plusieurs milliards de dollars.

Renault et Stellantis ont déclaré jeudi qu'ils allaient restituer des liquidités aux investisseurs par le biais de rachats d'actions et de dividendes plus élevés.

Au début du mois, Ford a déclaré qu'il restituerait environ 720 millions de dollars aux actionnaires sous la forme d'un dividende spécial de 18 cents par action. (Rédaction : Frances Kerry)