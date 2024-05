Ford Motor a annoncé vendredi que John Lawler quitterait son poste de directeur financier début 2025 et que l'ancienne directrice financière de Lucid Motors, Sherry House, lui succéderait.

Lawler, directeur financier de Ford depuis octobre 2020, assumera le rôle supplémentaire de vice-président de l'entreprise et House rejoindra l'entreprise en tant que vice-présidente des finances, tous deux à compter de début juin, et lui succèdera plus tard.