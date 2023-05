Le nouveau muscle truck de Ford, le Ranger Raptor, rendu possible par les VE

Le Ranger Raptor, ainsi que le reste de la nouvelle génération de pick-up Ford Ranger, sera lancé en Amérique du Nord dans le courant de l'année, illustrant la manière dont les constructeurs automobiles établis font évoluer leurs gammes de véhicules à combustion vers des variantes plus puissantes et plus rentables, à mesure que les autorités de régulation resserrent les contrôles sur les émissions de carbone.

Pour Ford, le Ranger Raptor fait partie d'une stratégie plus large visant à développer des variantes performantes de véhicules populaires qui partagent 80 % des pièces du camion ou du SUV de base, mais qui peuvent offrir une marge bénéficiaire supérieure de 30 % en moyenne par rapport au coût de construction du véhicule. Ford devrait présenter cette stratégie lors d'une réunion avec les investisseurs le 22 mai.

Le prix du nouveau Ranger commencera à 34 160 dollars. En revanche, le Ranger Raptor sera proposé à partir de 56 960 dollars, a précisé Ford.

"Il s'agit d'un produit dérivé très réussi et rentable", a déclaré à Reuters Jim Baumbick, vice-président chargé du développement des produits et de la qualité pour l'unité Ford Blue.

Ford accélère également la production de ses véhicules électriques Mustang Mach-E, Ford F-150 Lightning et Transit, générant ainsi des crédits qui lui permettent de vendre des véhicules à combustion plus performants tels que le Ranger Raptor, le Bronco Raptor et le F-150 Raptor.

"Nous le faisons à travers un portefeuille de produits qui comprend des véhicules électriques et un pick-up hybride Maverick, a déclaré M. Baumbick.

À l'instar d'autres constructeurs automobiles établis, Ford utilise les bénéfices réalisés sur les véhicules à combustion pour subventionner les pertes sur ses modèles électriques. L'étendue de cette stratégie dépendra des consommateurs et des autorités de régulation.

Cette semaine, l'Agence américaine de protection de l'environnement a entamé des auditions sur une proposition visant à renforcer considérablement les limites d'émissions de CO2 des véhicules, dans le but de faire passer les véhicules électriques à 67 % des ventes de véhicules neufs aux États-Unis d'ici à 2032.

Le Ranger redessiné sera en concurrence dans un segment mondial dominé par les camions Tacoma et Hilux de Toyota Motor Corp. Toyota dévoilera la nouvelle génération de son camion intermédiaire nord-américain Tacoma le 19 mai. Son rival General Motors Co a ajouté l'année dernière deux variantes de performance tout-terrain à son pick-up Chevrolet Colorado, ainsi que des options de moteur plus puissantes.