Le fabricant sud-coréen de batteries SK On investira 1,5 billion de wons (1,12 milliard de dollars) en Corée du Sud afin d'accroître sa capacité de production dans le pays, a déclaré l'entreprise mercredi.

L'unité de batteries de SK Innovation Co Ltd, SK On, qui fournit Ford Motor Co et Hyundai Motor Co, entre autres, a déclaré dans un communiqué que sa nouvelle usine de batteries aura une capacité de production annuelle de 14 gigawattheures (GWh) d'ici 2028.

Cela porterait la capacité de production annuelle de la Corée du Sud à 20 GWh, ce qui permettrait d'alimenter environ 280 000 véhicules électriques. (1 $ = 1 338,1200 wons) (Reportage de Heekyong Yang ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)