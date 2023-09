Ford Motor a proposé une augmentation de salaire de 10 % la première année, suivie d'augmentations de 2 % et 3 % les deuxième et troisième années, dans le cadre de l'accord de principe conclu avec Unifor, a déclaré le syndicat canadien samedi.

L'accord prévoit également une prime de productivité et de qualité de 10 000 $ pour tous les employés actifs de l'entreprise, ainsi qu'une augmentation de la prestation de base mensuelle et de l'allocation spéciale pour tous les codes de classe dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies et des régimes de retraite hybrides.