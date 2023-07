Le PDG de Ford Motor, Jim Farley, et le président exécutif, Bill Ford, ont rencontré cette semaine des législateurs américains, alors que les républicains critiquent l'accord de licence conclu par le constructeur automobile avec le fabricant chinois de batteries CATL pour la construction d'une usine de batteries dans le Michigan.

La semaine dernière, les présidents de deux commissions de la Chambre des représentants des États-Unis ont déclaré qu'ils enquêtaient sur le partenariat entre Ford et CATL.

Le sénateur démocrate du Michigan Gary Peters a déclaré à Reuters qu'il avait rencontré M. Farley et qu'il espérait que les problèmes liés à l'usine pourraient être résolus. "Nous avons parlé de certains des défis et de la voie potentielle", a déclaré M. Peters jeudi, refusant de donner plus de détails. (Reportage de David Shepardson, édition de Chris Reese)