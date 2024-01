Les présidents de deux commissions parlementaires américaines ont demandé à l'administration Biden d'enquêter sur quatre entreprises chinoises impliquées, selon eux, dans le projet d'usine de batteries de Ford Motor dans le Michigan, selon une lettre dont Reuters a pris connaissance lundi.

L'usine s'est attiré les foudres des législateurs américains en raison de l'utilisation de technologies fournies par le fabricant chinois de batteries CATL. Le représentant Mike Gallagher, qui préside le comité restreint sur la Chine, et la représentante Cathy McMorris Rodgers, qui préside le comité de l'énergie et du commerce, ont demandé au département du commerce d'enquêter et d'imposer des restrictions à l'exportation à quatre entreprises chinoises impliquées, selon eux, dans la conception, la construction et les processus de technologie de l'information (TI) de l'usine. (Rapport de David Shepardson)