Les perturbations dans l'automobile liées au blocage d'un pont au Canada

NEW YORK (awp/afp) - Les perturbations provoquées par le blocage d'un pont entre le Canada et les États-Unis par des manifestants protestant contre les mesures sanitaires se sont un peu aggravées vendredi dans le secteur automobile avec de nouvelles usines touchées.

Chez Ford, les sites canadiens d'Oakville et de Windsor fonctionnaient vendredi "à capacité réduite", comme la veille. Mais en plus, l'usine située à Avon Lake, côté américain, a dû interrompre la production en cours de journée "en raison d'une pénurie de pièces liée" au blocage du pont, a indiqué une porte-parole à l'AFP.

Le manque de certains éléments a aussi forcé Toyota à réduire vendredi sa production dans ses usines d'Alabama et de Virginie occidentale, en plus des perturbations déjà observées la veille dans ses usines au Canada et dans le Kentucky.

Autre constructeur japonais, Honda a suspendu temporairement une ligne de production vendredi dans son usine d'Alliston côté Canada "en raison des retards à la frontière".

Toutes les usines du groupe aux États-Unis fonctionnent en revanche normalement, a précisé un porte-parole.

Sans donner de détails, Stellantis a indiqué "continuer de faire des ajustements de production au besoin".

"Même si la situation reste incroyablement fluide, nos équipes travaillent 24 heures sur 24 pour maintenir l'acheminement des pièces vers les usines afin d'atténuer de nouvelles perturbations", a souligné une porte-parole de Stellantis.

Chez General Motors, toutes les usines ont démarré vendredi mais les sites situés à Ingersoll au Canada et à Flint aux États-Unis ont dû suspendre les chaînes pendant la première vacation.

En bloquant le pont Ambassador qui relie Windsor, côté Canada, à Détroit, côté américain, les manifestants ont touché un nerf central pour l'industrie automobile, avec des usines d'assemblage et des sous-traitants installés en masse des deux côtés de la frontière.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a promis vendredi, à la veille d'une nouvelle grande mobilisation, que les frontières n'allaient "pas rester bloquées" par les convois de manifestants. Il n'a toutefois pas posé d'ultimatum.

