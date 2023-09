Les travailleurs du syndicat canadien Unifor votent en faveur du contrat de Ford

Le 24 septembre 2023 à 17:45 Partager

Le syndicat canadien Unifor a déclaré dimanche que ses membres avaient voté en faveur de la ratification d'un nouveau contrat avec Ford Motor, un soulagement pour le constructeur automobile de Detroit qui est engagé dans un bras de fer avec son syndicat américain sur les demandes d'amélioration des salaires et des avantages sociaux dans le pays. (Reportage de Nathan Gomes et Mrinmay Dey à Bengaluru Rédaction de Pooja Desai et Matthew Lewis)