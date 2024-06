Les constructeurs automobiles américains historiques tels que Ford Motor et General Motors devraient quitter le marché chinois pour préserver leur capital dans le cadre de la transition coûteuse vers les véhicules électriques (VE), a déclaré mardi un analyste automobile de premier plan.

Je pense que vous devez voir les [Trois de Détroit] quitter la Chine dès que possible, a déclaré John Murphy, analyste chez Bank of America Securities, lors de sa présentation annuelle de Car Wars, un rapport très suivi de l'industrie.

Les prévisions de M. Murphy concernant les Trois Grands ont été formulées au cours d'une discussion sur les mesures sévères de réduction des coûts qu'ils devraient prendre pour être compétitifs par rapport aux fabricants de véhicules électriques tels que Tesla, ainsi que par rapport aux constructeurs automobiles étrangers.

En réponse aux ventes de VE plus faibles que prévu, Ford, GM et le constructeur de Jeep Stellantis se sont concentrés sur la réduction des coûts dans tous les segments de leur activité. Les trois grands devront probablement prendre des mesures plus radicales pour réduire les dépenses, a averti M. Murphy, en particulier dans les activités liées aux moteurs à essence des constructeurs, qui génèrent aujourd'hui la majeure partie des bénéfices.

Il s'agit de gérer de manière très agressive votre activité principale. Et c'est vraiment une médecine dure. Il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine, a déclaré M. Murphy lors de l'événement organisé par l'Association de la presse automobile dans la banlieue de Détroit.

La Chine, le plus grand marché automobile du monde, s'est révélée inhospitalière pour de nombreux constructeurs automobiles étrangers, en particulier ces dernières années.

Il est difficile de vaincre la puissance des entreprises chinoises sur leur propre territoire, ont noté M. Murphy et d'autres analystes. La loyauté des acheteurs à l'égard des marques locales est forte, et elle pourrait l'être encore plus lorsque les États-Unis imposeront des droits de douane de plus de 100 % sur les véhicules électriques chinois, à compter du 1er août, a indiqué M. Murphy.

Les ventes de Ford et de GM en Chine ont diminué au cours de la dernière décennie. La région était autrefois le plus grand marché de GM, et le constructeur automobile se bat aujourd'hui pour y afficher des bénéfices. Ford, notant la concurrence féroce de rivaux tels que BYD et Geely, est en train de transformer ses activités en Chine pour devenir un centre d'exportation.