Les ventes de Ford chutent d'un quart au 3e trimestre

New York (awp/afp) - Les ventes du constructeur automobile Ford ont baissé de 27% sur l'ensemble du troisième trimestre, la production du groupe ayant été limitée par le manque de semi-conducteurs.

La situation s'améliore, assure toutefois le groupe lundi dans un communiqué mettant en avant le fait que ses ventes n'ont reculé que de 18% en septembre par rapport à l'année précédente.

"Le rythme auquel les véhicules passent des parkings des concessionnaires aux clients n'a jamais été aussi rapide", a souligné Ford.

Le repli des ventes du constructeur reste plus important que l'ensemble du secteur.

Selon les analystes du cabinet spécialisé Edmunds, les ventes de nouvelles voitures et pick-up devraient baisser au total de 13% aux États-Unis au troisième trimestre.

La situation est contrastée en fonction des constructeurs : les ventes se sont effondrées de 33% chez General Motors tandis qu'elles ont progressé de 1,4% chez Toyota, qui a pris en conséquence pour le deuxième trimestre de suite la place de groupe automobile vendant le plus de véhicules aux États-Unis.

Le fabriquant de véhicules électriques Tesla est aussi parvenu à tirer son épingle du jeu. En pleine expansion, le groupe a livré au troisième 73% de voitures de plus qu'à la même période en 2020 et 20% de plus qu'au trimestre précédent.

afp/jh