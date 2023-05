Selon le PDG de Ford, la parité des coûts des véhicules électriques pourrait n'intervenir qu'après 2030

Lors d'une conférence d'investisseurs, M. Farley a déclaré que, pour de nombreux constructeurs automobiles, les VE resteront plus coûteux que leurs équivalents à moteur à combustion interne jusqu'à ce que les modèles de deuxième et troisième génération entrent en production plus tard dans la décennie.

Les analystes ont prédit que la parité des coûts des VE pourrait intervenir dès 2025.

Entre 2030 et 2035, a ajouté M. Farley, une grande partie des économies réalisées par l'industrie des VE proviendra d'un "contenu en main-d'œuvre considérablement réduit", car les véhicules seront plus simples à construire, avec moins de pièces, et seront équipés de batteries plus petites utilisant des matériaux moins onéreux.

Il a également prédit que l'industrie pourrait réduire les coûts de distribution en vendant les VE en ligne, ainsi que des revenus plus élevés grâce à de nouveaux services numériques basés sur des logiciels.

M. Farley a indiqué que l'activité de services logiciels de Ford comptait 600 000 abonnés, soit trois fois plus qu'il y a un an.

Cela comprend 200 000 clients au détail qui paient pour le système d'aide à la conduite Blue Cruise et 400 000 clients commerciaux Ford Pro qui paient pour une gamme de services comprenant la gestion de flotte, la recharge des VE, le routage dynamique et plus encore.

À mesure que l'entreprise développe sa capacité à récolter des données sur les véhicules et les conducteurs, Ford pourrait suivre d'autres constructeurs automobiles, notamment Tesla Inc et General Motors Co, en proposant des assurances, a-t-il déclaré.

Interrogé sur le potentiel de consolidation de l'industrie au cours des cinq prochaines années, M. Farley a plutôt prédit une "accélération de la coopération", citant des accords tels que le récent accord de Ford pour utiliser le réseau de superchargeurs de Tesla pour ses futurs véhicules électriques.

"La coopération est essentielle", a-t-il déclaré, en particulier pour les entreprises qui n'ont pas forcément les ressources nécessaires pour mettre en place un écosystème complet de véhicules électriques.