Les actions de Tesla ont bondi de près de 6 % lundi après que Morgan Stanley a désigné le constructeur automobile le plus précieux comme son "meilleur choix" dans l'industrie automobile américaine, en remplacement de Ford.

La société de courtage a déclaré que l'activité énergétique de Tesla pourrait potentiellement valoir plus que l'activité automobile de la société à l'avenir, car les investisseurs sont susceptibles de se concentrer sur les entreprises qui s'attaquent aux problèmes liés au changement climatique.

Elle s'attend également à ce que Tesla occupe une position plus dominante sur le marché des revenus de crédit pour les véhicules à émission zéro - pour lesquels elle a comptabilisé environ 2 000 dollars par unité au cours du deuxième trimestre - à mesure que les constructeurs automobiles traditionnels reculent dans leurs plans d'expansion des véhicules électriques.

"Nous estimons que Tesla pourrait représenter jusqu'à la moitié des ventes de crédit sur le marché, soutenant une activité à 100 % de marge pour Tesla qui n'est peut-être pas anticipée par la communauté des investisseurs à l'heure actuelle", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

Tesla a toutefois annoncé la semaine dernière sa plus faible marge bénéficiaire en plus de cinq ans et n'a pas atteint les objectifs de Wall Street pour le deuxième trimestre, car l'entreprise dirigée par Elon Musk a fortement réduit les prix de ses véhicules pour contrer l'effondrement de la demande.

La maison de courtage a souligné les inquiétudes concernant la capacité de Tesla à commercialiser la technologie de conduite autonome en Chine et l'avenir de la demande de véhicules électriques.

Tesla a misé sur sa technologie de conduite autonome, qui a fait l'objet d'un examen réglementaire en raison de problèmes de sécurité.

Les investisseurs attendent avec impatience le lancement du robotaxi de Tesla, qui a été reporté d'août à octobre afin de retravailler certains éléments de la voiture.