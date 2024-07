New York (awp/afp) - Les ventes du constructeur automobile FCA US (Stellantis) ont plongé de plus de 20% au deuxième trimestre, plombées par les quatre principales marques du groupe, tandis que celles de son concurrent Ford ont stagné.

Stellantis, né de la fusion en janvier 2021 des constructeurs français Peugeot-Citroën (PSA) et italo-américain Fiat Chrysler (FCA), a écoulé 344.993 véhicules entre avril et juin.

Cela représente 21% de moins que sur la même période de l'année précédente mais le groupe ne fournit pas d'explication à cette chute dans son communiqué et n'a pas réagi dans l'immédiat aux sollicitations de l'AFP.

C'est un peu mieux que la baisse de 22,3% attendue par Cox Automotive.

"Leurs marques ont vraiment eu du mal récemment (...) et leurs stocks sont les plus élevés parmi les grands constructeurs", a souligné à l'AFP Garrett Nelson, de CFRA Research. "Jeep a perdu des parts face au Bronco de Ford et les ventes ne sont pas non plus encourageantes pour Ram, Dodge ou Chrysler", a-t-il ajouté.

Jeep et Chrysler ont subi, tous deux, un recul de 19% tandis que Ram -spécialiste des pick-up- a chuté de 26% et Dodge de 17%. Seules Fiat et Alfa Romeo ont progressé mais leurs ventes sont infimes, avec respectivement 316 (+119%) et 2.492 (+8%) exemplaires.

"Avec les initiatives prises sur la première partie de l'année, y compris progresser dans la stratégie des véhicules multi-énergies (...) pour répondre à la demande de nos clients, et aux ajustements tarifaires concernant nos marques aux Etats-Unis, nous avons constaté une bonne dynamique ce trimestre par rapport au premier trimestre 2024", a indiqué Matt Thompson, directeur commercial pour les Etats-Unis, cité dans le communiqué.

Les ventes ont ainsi augmenté de 4% d'un trimestre à l'autre et, selon lui, des parts de marché ont été accrues.

De son côté, Ford (marques Ford et Lincoln) a annoncé une petite hausse de 0,8% de ses ventes entre avril et juin avec 536.050 véhicules écoulés.

A noter le recul de 5% pour les moteurs à combustion tandis que les tout électrique ont bondi de 61,4% et les hybrides de 55,6%.

Mais ces deux dernières motorisations restent encore marginales en volume, bien que leur part dans les ventes totales soit passée de 9,2% au deuxième trimestre 2023 à 14,5% un an plus tard.

Le groupe de Dearborn (Michigan), qui revendique la place de numéro un mondial pour les pick-up, a vu une hausse de 4,5% dans cette catégorie tandis que les SUV ont cédé 5,3% et les autres automobiles ont grimpé de 27,7%.

afp/rp