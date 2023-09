Ford Motor Co :

* UNIFOR ON FORD DEAL- BARGAINED RECORD-SETTING PAY INCREASES, GENERAL WAGE INCREASES IN EACH YEAR ; $10,000 PRODUCTIVITY AND QUALITY BONUS

* UNIFOR ON FORD DEAL- BARGAINED FOR START RATE - INCLUDING FOR TEMPORARY WORKERS - OF NEARLY $30 PER HOUR IN THE FIRST YEAR (UNIFOR SUR L'ACCORD FORD A NÉGOCIÉ UN TAUX DE DÉPART - Y COMPRIS POUR LES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES - DE PRÈS DE 30 $ PAR HEURE LA PREMIÈRE ANNÉE)

* AMÉLIORATION SPÉCIALE POUR TOUS LES MEMBRES RETRAITÉS DES RÉGIMES DB ET HYBRIDES, SOUS LA FORME D'UNE ALLOCATION SPÉCIALE DE SOINS DE SANTÉ UNIVERSELS.

* ACCORD ENTRE L'UNIFOR ET FORD - LES MEMBRES COTISERONT OBLIGATOIREMENT À HAUTEUR DE 4 % AU RÉGIME DC ACTUEL, FORD COTISERA OBLIGATOIREMENT À HAUTEUR DE 7 %, JUSQU'À UN MAXIMUM DE 2 080 HEURES.

* ACCORD ENTRE L'UNIFOR ET FORD - LA FRANCHISE DES SOINS DE SANTÉ POUR TOUS LES RETRAITÉS ET LES CONJOINTS SURVIVANTS EST ÉLIMINÉE

* ACCORD ENTRE L'UNIFOR ET FORD - AUGMENTATION GÉNÉRALE DES SALAIRES POUR CHAQUE ANNÉE DE L'ACCORD, INTÉGRATION D'UNE INDEMNITÉ DE VIE CHÈRE DE 1,21 $ (LE FLOTTEUR DE COLA EST RÉTABLI À 0,05 $)

* ACCORD UNIFOR ON FORD - AUGMENTATION SALARIALE DE 10 % LA PREMIÈRE ANNÉE ; AUGMENTATION SALARIALE DE 2 % LA DEUXIÈME ANNÉE ; AUGMENTATION SALARIALE DE 3 % LA TROISIÈME ANNÉE

* ACCORD UNIFOR ON FORD - À PARTIR DU 1ER JANVIER 2024, LA PRESTATION DE BASE MENSUELLE ET L'ALLOCATION SPÉCIALE AUGMENTERONT DANS TOUS LES CODES DE CLASSE POUR LE RÉGIME DE RETRAITE À PRESTATIONS DÉTERMINÉES

* UNIFOR ON FORD DEAL- FROM JAN 1, 2024 MONTHLY BASIC BENEFIT AND SPECIAL ALLOWANCE WILL INCREASE IN ALL CLASS CODES FOR HYBRID PENSION PLAN

* UNIFOR SUR L'ENTENTE AVEC FORD - NOUVEL INVESTISSEMENT ET CAPACITÉ ACCRUE À L'USINE DE MOTEURS D'ESSEX

* UNIFOR ON FORD DEAL- RECONFIRMS OAKVILLE TRANSITION

* UNIFOR sur l'accord avec FORD - FORD s'est engagé à un moratoire sur les fermetures d'usines pendant la durée de l'accord collectif